AFP: Mann skutt og drept på Orly-flyplassen i Paris

ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Mannen løp inn i en butikk før han ble skutt og drept, opplyser en talsmann for det franske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP. Det er uklart om han da hadde fått med seg våpenet.

Talsmannen sier videre at ingen andre personer ble såret i hendelsen.

Anti-terrorpolitiet er i ferd med å bli utplassert og bombeeksperter undersøker om mannen hadde eksplosiver på seg, ifølge BFMTV.

Franske medier melder at en politiaksjon pågår, og at den sørlige delen av flyplassen er evakuert. På Twitter oppfordrer fransk politi at folk som befinner seg på flyplassen følger politiets instrukser.

Norwegian flyr til Orly, men selskapet har ingen avganger til flyplassen lørdag. SAS har et fly i lufta på vei til Charles de Gaulle-flyplassen i den franske hovedstaden.

BREAKING: Paris Orly airport on lockdown after gun shots fired inside terminal, man shot https://t.co/76NHbicA34 pic.twitter.com/XcVQ27X0yF — Daily Express (@Daily_Express) March 18, 2017