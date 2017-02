AFP: Trump vil varsle reformer

ANNONSE

Nyhetsbyrået har fått tak i utdrag av presidentens første tale til Kongressen og sendt ut et par korte meldinger om hva Trump vil snakke om.

Ett av punktene skal være at han vil be Kongressen "fjerne og erstatte Obamacare", forgjengerens store helsereform som skulle sørge for at mange millioner flere amerikanere fikk tilgang – og råd – til helseforsikring.

I tillegg skal det komme løfte om "en historisk skattereform", og Trump vil hevde at strengere innvandringslover er til hjelp for arbeidsledige.

- Ved endelig å håndheve innvandringslovene, skal vi heve lønningene, hjelpe de arbeidsledige, spare milliarder av dollar og gjøre samfunnet tryggere for alle, står det i utdragene.

Om skattereformen sier han at skatten skal reduseres for bedrifter, "slik at de kan konkurrere og blomstre hvor som helst".

- Samtidig skal vi gi omfattende skattelettelser til middelklassen, heter det i lekkasjene til AFP.