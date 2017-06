Aghdas Mousavi fikk nei fra NOAS - nå tar Kristoffer Joner regningen

ANNONSE

Det skapte stor debatt mot slutten av fjoråret da Sylvi Listhaug skrøt av at Norges strenge asylpolitikk fikk oppmerksomhet i utlandet. Listhaug refererte til en syv år gammel afghansk gutt som etter drøyt fire år ble sendt ut av Norge med tvang.

Det fikk skuespiller Kristoffer Joner til å reagere. Han tok et knallhardt oppgjør med Listhaug og ba folk donere penger til NOAS. Senere ble det klart at Joner hadde fått hjelp av reklamebyrået Anorak.

Sjuåringen Listhaug og Joner kranglet om, var lillebroren til Aghdas Mousavi. Hun håpet NOAS-kampanjen kunne hjelpe familien.

Til tross for at NOAS fikk inn over over fire millioner kroner, ville de ikke betale saksomkostningene på 98.000 kroner som familien ble idømt etter å ha tapt i tingretten.

Nå har imidlertid Kristoffer Joner og reklamebyrået Anorak bestemt seg for å ta regningen for familien Mousavi.

Aghdas Mousavi og familien får nå hjelp av Kristoffer Joner.

- Det er veldig snilt, jeg er veldig glad. Det betyr mer enn man kan tro, sier Aghdas Mousavi (19) til TV 2.

Kristoffer Joner deler kostnadene med kameraten Torgeir Vierdal, som er leder i Anorak.

- Det er en familie som har hatt det røft. Det er en tøff historie. Nå sliter de med advokathonorarer, og helt personlig for min del, der har jeg lyst til å bistå og hjelpe, sier Kristoffer Joner til TV 2, som legger til at det aldri var meningen å utnytte familien.

Mousavi-familien tapte mot UNE i tingretten, men saken skal opp lagmannsretten neste år.

