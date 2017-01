Albansk mann pågrepet for bombeplaner i Wien

ANNONSE

Den mistenkte mannen krysset fredag grensen til Østerrike og ble pågrepet umiddelbart. Ifølge avisen hadde andre lands etterretningstjenester informert politiet i Østerrike om albaneren.

– De siste dagene har det vært flere tegn på at det var planlagt et angrep i hovedstaden, sier en talsmann for politiet til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Kronen Zeitung skulle angrepet finne sted mellom 15. og 30. januar. Albaneren skal ha laget en sprengladning i Tyskland som han planla å bruke ved et angrep i den østerrikske hovedstaden.

Albaneren som nå er varetektsfengslet, skal tilhøre en islamistisk gruppe som sympatiserer med ekstremistgruppen IS. (©NTB)