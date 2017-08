Albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid i blant annet statsministerboligen og på slottet, avslører ny bok.

De kriminelle nettverkene har også utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler, melder nrk.no torsdag.

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer ifølge NRK fram i boka «Svartmaling: Kriminelle bygger Norge», av journalist Einar Haakaas.

Etter lang tids arbeid avslører han nå hvordan de kriminelle nettverkene i løpet av få år overtatt store deler av norsk malerbransje.

- For det første er det skremmende, for det andre viser det at nordmenn kanskje er litt vel naive, sier direktør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening til NRK.

Han sier bransjen kjenner igjen beskrivelsen, og at situasjonen er blitt et stort problem for seriøse norske bedrifter som kjemper om oppdrag.