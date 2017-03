Lønnskostnader til administrasjon og drift i Utsira kommune koster over 25.000 kroner for hver eneste innbygger. For Oslo er det tilsvarende tallet bare rett over 1500 kroner. Foto: Erik Newt (Flickr/CC2.0)

Kommuner

Alle Norges mest effektive kommuner er store - alle de minst effektive er små

De små kommunene kaster bort penger på administrasjon.