Amal Aden: - Bør få konsekvenser å sende barna på utenlandske koranskoler

- Det bør få konsekvenser når foreldre i Norge sender sine barn til koranskoler i utlandet. Dette handler ikke om å lære koranen - det kan man gjøre i Norge, men om sosial kontroll, sier norsk-somaliske Amal Aden (pseudonym) på NRK Dagsrevyen mandag.

Hun mener en slik praksis rammer integreringen i Norge.

Forrige uke ble det kjent at to mindreårige norsk-somaliske jenter var funnet da politiet i Somaliland aksjonerte mot en koranskole. Utenriksdepartementet bekreftet dette og opplyste at en norsk statsborger, en kvinne, er arrestert i Hargeisa nord i Somalia, meldte NRK.

Internatskolen, som skal være etablert av somaliere i Storbritannia, skal være rettet inn mot jenter med somalisk bakgrunn som bor i Vest-Europa.

Britisk politi har bedt Kripos om å gjøre undersøkelser i saken.

I Dagsrevyen fredag kom det fram påstander om tortur av jentene som gikk på skolen. En 19-åring fortalte at hun ble holdt innesperret, at føttene hennes ble lenket sammen og at hun ble utsatt for gjentatte slag.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) har bedt norske myndigheter kartlegge situasjonen for barna som sendes ut av Norge på slike skoler.

Fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) er rystet over det han hører om koranskolene i Somalia hvor norske barn har vært elever.

Fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

- Det er på tide å skjære gjennom og gjøre noen kraftige tiltak for å stoppe dette, sier han til Dagsrevyen.

Sandberg vil samle flere statsråder og se hvilket handlingsrom myndighetene har innenfor eksisterende lovverk og om det er nødvendig å endre lovverket for å stoppe det han kaller «eksport av norske barn».

