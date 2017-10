Amedia kjøper Nettavisen og NA24, mens Egmont overtar blogg.no og magasinene.

Dette er hovedpunktene i intensjonsavtalen som er inngått mellom dagens eiere av Mediehuset Nettavisen A/S.

Mediekonsernet Amedia eier i dag 50 prosent av Mediehuset Nettavisen. Det samme gjør den danske stiftelsen Egmont.

Sterk medie-eier



- Det delte eierskapet har fungert utmerket fram til i dag. Men etter hvert som vi har vokst oss større og sterkere, er det bra at selve avisen Nettavisen nå får en, sterk strategisk eier med kompetanse på medier, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Han fortsetter som sjefredaktør for Nettavisen og næringslivsavisen NA24.

Amedia kjøper altså avisen Nettavisen, inkludert NA24. Det vil si at Nettavisen fortsetter som i dag med nyheter, politikk, næringsliv, sport og friske meninger.

Også de mange samfunnsbloggerne fortsetter å være en del av Nettavisen/NA24.

- Vi skal ta vare på og videreutvikle Nettavisens egenart som en sterk riksavis med nyheter fra hele Norge til hele Norge. Lesere og annonsører kan glede seg over at Nettavisen vil nå enda flere lesere med et unikt og attraktivt innhold, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

På et orienteringsmøte med de ansatte mandag morgen garanterte Stokstad at den redaksjonelle profilen til Nettavisen fortsetter som i dag.

- Gunnar Stavrum fortsetter, og han skifter ikke politisk orientering på grunn av dette. Det er hele poenget med Amedia å verne om hver enkelt avis' egenart, sa Stokstad.

Han leder et konsern med 62 mediehus over hele landet, noen fra tidligere Edda (de største er Drammens Tidende, Fredriksstad Blad), noen fra tidligere A-pressen (f.eks Bergensavisen, Glåmdalen, Nordlys).

Amedia er i dag eid av Amediastiftelsen, etter at Sparebankstiftelsen DNB i fjor kjøpte majoritetsandelene i aviskonsernet fra LO og Telenor.

Magasin-kompetanse

Egmont, som i dag eier norsk TV 2, Nordisk Film og en rekke magasiner og ukeblader, overtar blogg.no og magasinene Side2, Side3 og Nettavisen Livsstil.

Blogg.no er Norges desidert største bloggportal, med flere hundre tusen bloggere, og har i dag et effektivt samarbeid med Side2 - som er Norges største kvinnemagasin. Side 3 er størst på herresiden, og også Nettavisens livsstilsdel passer godt inn i Egmonts ønsker og profil.

- Nettavisens bloggvirksomhet og magasinene utfyller på en god måte Egmonts misjon om å levere godt innhold til tydelige målgrupper, sier administrerende direktør Espen Asheim i Egmont Publishing.

Vinn-vinn-situasjon

Nettavisens Gunnar Stavrum mener dette er en åpenbar vinn-vinn-situasjon for både lesere, ansatte og eiere.

- Nettavisen skal ha samme profil som før, men både avisdelen og magasindelen vil bli vesentlig styrket ved å bli nærmere tilknyttet to ulike eiere og deres miljøer, sier han.

I følge intensjonsavtalen skjer endringene fra 1. januar 2018.

Samarbeidet mellom blogg.no, magasinene og Nettavisen vil likevel fortsette som før ut hele 2018, slik at fronten av Nettavisen vil gjenspeile samme innhold som i dag i minimum ett år til.

Sterke resultater



Stadig flere lesere oppsøker Nettavisen for å lese ferske nyheter og friske meninger. Avisen blir også stadig bedre likt:

På en fersk merkevaremåling klatret Nettavisen nå i høst opp til sjetteplassen av medier med best omdømme - foran både VG, Dagbladet og store regionaviser som Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

LES: Nettavisen fram på omdømmemåling

Også økonomisk går det bra. Mediehuset Nettavisen leverte i 2016 et rekordoverskudd på hele 21 millioner kroner av en omsetning på 138,6 millioner, en margin på 15 prosent.

En del av fjorårets overskudd kom som en engangsgevinst på en ny pensjonsavtale.

Driftsresultatet etter september i år ligger foran september i fjor, uten at Stavrum vil love rekordoverskudd i år igjen.

De to eierne vil ikke ut med hva kjøpesummen er, eller hvor mye avtalen verdsetter Mediehuset Nettavisen til.

LES: Nettavisen har i høst gjort et vesentlig hopp i omdømmet blant folk flest, og blir nå bedre likt enn begge de store tabloidene VG og Dagbladet. Årsaken kan være Nettavisens gode valgdekning.

Mest sett siste uken