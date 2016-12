ANNONSE

Kjøpet inkluderer 1881.no, eiendomspriser.no og regnskapstall.no, heter det i en børsmelding fra Kistefos, som har investoren Christen Sveaas som hovedaksjonær.

Les også: Røkkes oljeselskap stiger etter nyheter

SELGER: Investeringsselskapet Kistefos kjøper opplysningsselskapet Digitale Medier 1881 AS fra Amedia.

Kistefos eier fra før telefondelen av 1881, og samler dermed hele virksomheten under sin paraply.

I børsmeldingen opplyses det ikke hva som er prisen for selskapet, men selskapet lå an til å omsette for over 180 millioner i år, med et brutto driftsresultat på over 38 millioner.

Les også: Tre meglerhus tror Schibsted blir nyttårsrakett

Partene er avhengige av at Konkurransetilsynet godkjenner kjøpet, som i så fall vil skje i løpet av første kvartal i 2017. (©NTB)

Les også: Stein Erik Hagen går tungt inn spritselskap