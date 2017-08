Nord-Korea har utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, ifølge en analyse fra USAs militære etterretningstjeneste (DIA).

Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, konkluderer DIA i sin analyse, som The Washington Post har fått tilgang til deler av.

I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle. I den japanske rapporten heter det at «det er mulig at Nord-Korea har klart å framstille miniatyriserte kjernefysiske våpen og har utviklet atomstridshoder».

Det er bare to uker siden The Washington Post siterte en annen analyse fra DIA på at Nord-Korea allerede neste år kan nå byer i USA med raketter som kan utstyres med atomstridshode. Den analysen var i samsvar med det som også sørkoreansk etterretning har hevdet.

Tidligere har amerikansk etterretning anslått at det vil ta minst tre år før Nord-Korea kan utvikle interkontinentale raketter som kan nå mål i USA. Det skal være de siste rakettoppskytingene som har fått DIA til å endre sine konklusjoner. DIA konstaterer at landet har kommet lenger i utviklingen enn tidligere antatt.

I en analyse fra USA i forrige måned het det at Nord-Korea kan ha opp til 60 kjernefysiske våpen i sitt arsenal, dobbelt så mange som det uavhengige eksperter tidligere har antatt.

Verken DIA eller sjef for de amerikanske etterretningstjenestene, Daniel Coats, vil kommentere saken.

