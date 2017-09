Amerikansk sykepleier pågrepet for å ikke overgi blodprøve til politiet

Politiet i USA etterforsker en hendelse i delstaten Utah, der en politimann feilaktig pågrep en sykepleier som nektet å ta blodprøve av en bevisstløs pasient.

Minst to politifolk har blitt permittert under etterforskningen av hendelsen, inkludert politimannen som var involvert.

Bildene fra kroppskameraene til politiet og fra overvåkingskameraene til Universitetssykehuset i Salt Lake City viser dramatiske scener under pågripelsen.

Skrek etter hjelp

Sykepleieren Alex Wubbels skrek etter hjelp mens hun ble dratt med ut av sykehuset og påført håndjern. Hun satt i arrest i en politibil i rundt 20 minutter før hun ble løslatt da sykehusadministrasjonen tok grep, sier Suzanne Winchester, en talskvinne for sykehuset.

Ifølge henne kan blodprøver kun overgis til politiet hvis pasienten har gitt samtykke, er under arrest, eller dersom det finnes en ransakelsesordre. Ingen av disse vilkårene var møtt, sier Winchester, som legger til at Wubbels hadde fulgt sykehusets protokoll.

Selve hendelsen fant sted 26. juli, men videoen ble offentliggjort torsdag på en pressekonferanse Wubbels selv holdt.

Ber om full etterforskning

Sykepleieren uttaler at hun følte seg sviktet og forbannet over behandlingen hun fikk. I en uttalelse senere legger hun til at hun har fått personlige unnskyldninger fra både politisjefen og borgermesteren i Salt Lake City.

–Jeg har akseptert begge disse beklagelsene, sier hun.

Politisjef Mike Brown uttaler at han er «bekymret» over videobildene, og at de har iverksatt en intern granskning. Statsadvokat Sim Gill ber imidlertid om en full kriminaletterforskning av saken.

