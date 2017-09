Amerikanske turister angrepet med syre i Frankrike

Fire amerikanske turister er skadd etter at de ble angrepet med syre i franske Marseille søndag. En kvinne er pågrepet.

Alle de fire kvinnene, som er i 20-årene, er innlagt på sykehus. To av dem har etseskader i ansiktet, hvorav den ene trolig har fått skader på øyet. De to andre behandles for sjokk.

Hendelsen skjedde søndag ettermiddag på en av togstasjonene i den sørfranske byen, opplyser en talsperson for påtalemyndigheten i Marseille.

Det er foreløpig ikke kjent hva motivet for angrepet er.

