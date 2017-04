Amnesty: Kina henretter flere enn resten av verden til sammen

ANNONSE

Flere tusen ble henrettet i Kina i 2016, mot knapt over 1.000 personer i 23 andre land, ifølge Amnesty. Ifølge landets offisielle statistikk ble kun 85 personer henrettet mellom 2014 og 2016, men Amnesty anslår at tallet er langt høyere.

Kina la i mars fram en rapport der landet hevdet at det gir dødsstraff "til et ekstremt lite antall kriminelle for ekstremt alvorlige lovbrudd". Myndighetene hemmeligholder imidlertid statistikken.

–Vi har i 40 år arbeidet for at Kina skal legge fram tall på hvor mange som blir henrettet. Vi er ikke i tvil om at det er flere tusen hvert år. Men vi kommer ikke nærmere en dokumentasjon, sier pressesjef Ole Hoff-Lund i Amnestys avdeling i Danmark til Ritzau.

Fall i henrettelser

Betydelig færre ble henrettet i fjor om ikke Kina telles med i oversikten. Fallet fra 2015 til 2016 er på 37 prosent, noe organisasjonen omtaler som et tegn på håp for aktivister som har kjempet mot dødsstraff.

Det er i hovedsak Irak og Pakistan som har redusert antallet henrettelser.

Sett bort fra Kina, så står de fire landene Iran, Saudi-Arabia, Irak og Pakistan for 87 prosent av alle registrerte henrettelser i fjor, sier Amnestys generalsekretær Salil Shetty.

- Dødsstraff i seg selv lever på lånt tid, sier han.

Historisk lavt i USA

Til tross for at færre ble henrettet i fjor, var det en markant økning i antallet som ble dømt til dødsstraff. I USA var det imidlertid et historisk lavt antall som ble idømt dødsstraff i 2016. Kun 32 personer fikk dødsdom, og 20 personer ble henrettet. Dermed er ikke landet lenger blant verden fem største innen henrettelser.

Utviklingen er ifølge Hoff-Lund paradoksal.

- Det er en tendens til at folk blir idømt dødsstraff over hele verden for mange forskjellige forbrytelser. Men mange blir ikke henrettet, mange personer blir løslatt med tiden og dommer blir heldigvis omgjort, sier han.

Oversikten inkluderer ikke tall fra Vietnam, som ikke publiserer årlig statistikk.