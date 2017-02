Amnesty: Tusenvis hengt i syrisk fengsel

ANNONSE

Henrettelsene og forferdelige torturmetoder omtales i en fersk rapport fra Amnesty, basert på intervjuer med 84 vitner, inkludert vakter, fanger og dommere.

- Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.

I perioden 2011 til 2015 skal 20-50 personer per uke i Saydnaya-fengselet nord for Damaskus blitt hengt. Rapporten omtaler det som målrettede henrettelser uten lov og dom.

Slått og hengt

Minst en gang i uka ble grupper på opptil 50 personer hentet fra cellene sine i fengselet og stilt for en slags provisorisk domstol og dømt, slått og hengt – midt på natten og all hemmelighet. Ofrene hadde bind for øynene hele tiden. Amnesty betegner framgangsmåtene og metodene som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og sier praksisen trolig finner sted ennå.

– De vet ikke når eller hvordan de kommer til å dø, før løkken blir lagt rundt halsen på dem, skriver Amnesty i rapporten.

De fleste ofrene som er omtalt i rapporten, var sivile, trolig motstandere av regjeringen til president Bashar al-Assad.

- De lot dem henge der i 10 til 15 minutter, har et vitne, en tidligere dommer, forklart.

Utryddelser

Mange tusen fanger sitter fremdeles i Saydnaya-fengselet, som kontrolleres av militæret i Syria. Amnesty har registrert minst 35 forskjellig torturmetoder i Syria siden slutten av 1980-tallet, metoder som ifølge Maalouf har blitt brukt i økende grad siden borgerkrigen startet i 2011.

Amnesty anklager de syriske myndighetene for utryddelsesmetoder, med tortur og ved å nekte fangene mat, drikke og tilgang til medisinsk hjelp. Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.

Fangene skal ha blitt voldtatt og tvunget til å voldta hverandre. Fangevoktere skal ha også ha kastet måltider til de innsatte inn på cellegulv, ofte tildekket av skitt og blod.

