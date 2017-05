ANNONSE

Tidligere i mai skrev VG om Riksadvokatens kritikk mot kvaliteten på voldtektsetterforskning i Norge.

Kritikken har fått justisminister Per-Willy Amundsen til å innse at håndteringen av voldtekter ikke har vært god nok, og at det nå må tas grep.

- Å bekjempe seksuallovbrudd er høyeste prioritet for denne regjeringen, og vi ser at vi må håndtere dette på en bedre måte. Det trengs nye tiltak etter at handlingsplanen som gikk ut i 2014, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Nå varsler Amundsen en ny handlingsplan mot voldtekt.

- Når man får tilbakemeldinger om varierende kvalitet, både på helsesiden og på politisiden, er det et tydelig varsku om at vi må gjøre mer. Det skal være rettssikkerhet i dette landet, sier Amundsen til VG.

