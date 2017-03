Analytiker: Elektronikkforbud er et ekstremt tiltak

ANNONSE

USA forbyr passasjerer fra ti flyplasser i åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika å ha med elektronikk som datamaskiner, nettbrett, elektroniske spill og annet utstyr i håndbagasjen. Kort tid etter kunngjøringen tirsdag gikk Storbritannia inn for det samme.

Henry Harteveldt, som er analytiker i Atmosphere Research Group, sier det er en bekymring for at terrorister har utviklet teknologi som gjør at de kan plassere en bombe slike i elektroniske gjenstander, men han tror på sin side at forbudet kun vil skape forvirring og være til bry.

–Tiltaket overrasket flyselskaper og turistindustrien, sier Harteveldt. Han mener reisende kommer til å bli rasende.

"Terrorister samler ikke bonuspoeng"

Harteveldt kjenner selv over 20 personer som har gjort om på sine reiseplaner grunnet forbudet.

–Dette er meget ubeleilig. Helt ærlig fører det til mye unødig stress for reisende. Det gjør dem mer oppmerksom på risikoen for ting som kan skje, i tillegg til at det er et bryderi og irriterende å måtte legge disse dyre gjenstandene i innsjekket bagasje, hvor de ikke har noen kontroll over det i flere timer, sier han.

Harteveldt tror ikke forbudet vil ramme dem det er ment å ramme.

–Terrorister har kanskje planlagt å reise med flyselskap A, men dette forbudet gjør bare at de velger flyselskap B. Terrorister bryr seg ikke om bonuspoeng.

Er prøvd før

Analytikeren viser til et lignende, kortvarig forsøk på å forby elektronisk utstyr i kabinen for ti år siden.

–Det varte ikke lenge, og det var mislykket. Det var også veldig problematisk for flyselskapene og de reisende. Det var en økning i antall tyveri av datamaskiner og andre gjenstander fra innsjekket bagasje. Flyselskapene måtte betale mye i erstatning til disse passasjerene.

For å gjøre det verre for de reisende skriver de fleste flyselskaper i sine retningslinjer at de ikke dekker, eller kun opp til en viss sum, kostbare gjenstander som elektronikk som er plassert i innsjekket bagasje.

Over halvparten av flygingene som rammes av forbudet er betjent av tre flyselskaper fra Midtøsten: Emirates, Qatar Airways og Etihad Airways.