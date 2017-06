Anders Behring Breivik har byttet navn

ANNONSE

I folkeregisteret står han nå oppført som Fjotolf Hansen, melder VG.

Advokaten hans, Øystein Storrvik, bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.

Torsdag ble det kjent at Høyesterett har avvist samtlige deler av den terrordømtes anke over dommen om soningsforholdene, og han varslet da at han vil ta dommen videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

