Anders Behring Breivik - som for noen uker siden byttet navn til Fjottolf Hansen - klager den norske stat inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, skriver NRK.

Øystein Storrvik - Anders Behring Breiviks advokat.

En sentral del av klagen er at han kan få mentale skader av isolasjonen i fengselet.

- Essensen i klagen er at i angriper det altfor høye nivået på isolasjonen, og at denne isolasjonen har vart i for lang tid, sier terroristens advokat, Øystein Storrvik, til statskanalen.

Siden han ble fengslet for nesten seks år siden har Behring Breivik ikke møtt et eneste menneske som ikke er en ansatt profesjonell aktør.

I den 13 sider lange klagen skal Breivik også uttrykke misnøye med at sensuren av brevene hans har gått for langt.

Tidligere i juni ble det kjent at Høyesterett hadde forkastet Breiviks anke over dommen fra lagmannsretten. Allerede da varslet han at han ville ta saken til Den europeiske menneserettsdomstolen.

