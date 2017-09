Angrepet med syre på gata i London - se den utrolige forvandlingen

- Dere har sett meg på mitt verste.

Livet til 21-år gamle Resham Khan fra Manchester tok en brå vending da hun feiret bursdagen sin 21. juni i år.

Hun og fetteren satt i samme bil og ventet på grønt lys i et lyskryss i London da de begge ble tilfeldige ofre for et syreangrep, skriver BBC.

Dette bildet av Resham Khan er tatt kort tid etter angrepet. Foto: Resham Khan

Begge ble alvorlig skadd. Resham Khan fikk syre over store deler av ansiktet og deler av kroppen.

Fetteren, Jameel Muhktar (37), ble så hardt skadd at han ble lagt i kunstig koma. Han er nå ute av koma, fortsatt hardt skadd, men på bedringens vei.

Åpenhjertig i sosiale medier

For Resham Khan har de siste månedene vært et hard kamp, både fysisk og psykisk. Hun har delt mye i sosiale medier, både bilder, oppdateringer om behandlingen og hvilke kamper hun kjemper.

Like etter angrepet delte hun bilder som viste hvor alvorlige skader hun hadde fått. Hun ga uttrykk for at hun ikke visste hvordan framtiden så ut, og at hun ikke så for seg at hun skulle tørre å møte verden igjen.

TV 2 omtalte saken først i Norge.

Dette bildet delte Resham Khan på Twitter i sommer. Bildet er av henne og fetteren få timer før de ble angrepet. Foto: Resham Khan/Twitter

- Ikke sminke på en god stund

Som en del av rehabiliteringen har Khan til tider brukt et hint av mørk humor for å komme seg videre, skriver BBC.

Som for eksempel da hun fikk tilbake eiendelene hun hadde i bilen under angrepet:

- Min vakre sminkepalett er ødelagt. Det er ikke som om jeg skal bruke sminke på en god stund (smilefjes), skrev hun på Twitter.

Stor forandring

Da hun tidligere denne uka delte 21-åringen bilder av seg selv for første gang på en god stund.

- Dere har sett meg på det verste, så da kan jeg jo dele når jeg ser bra ut også, skriver hun til bilder av seg selv, pyntet for den muslimske høytiden Id.

Bildene viser at hun har fått ny hud i store deler av ansiktet.

Selv om det på bildene er lite som tyder på at 21-åringen har varige mén etter angrepet, sier hun at ansiktet hennes fortsatt ikke er som det var.

Syreangrep er et stadig økende samfunnsproblem i Storbritannia.

Khan har nå engasjert seg stort for å bekjempe syreangrep i både Storbritannia og resten av verden. Blant annet oppfordrer hun folk til å signere en underskriftskampanje for å forby folk uten lisens kjøp av syre.

En 25 år gammel mann er siktet for angrepet mot Khan og fetteren. Det ventes rettssak i november.

STOR FORANDRING: Dette bildet delte Resham Khan i sosiale medier i forrige uke. Bildet viser at ansiktet hennes har gått gjennom en stor forandring siden angrepet 21. juni. Foto: Resham Khan/Twitter

My beautiful contour palette destroyed. It's not like I'll be wearing make up anytime soon🙃 pic.twitter.com/KlnTKWsGde — Resh (@ReshKhan_) July 2, 2017

Sett denne populære videoen?