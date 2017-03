Angriperen i London identifisert

ANNONSE

52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold. Han fikk sin første dom i 1983 og den siste i desember 2003 da han ble funnet skyldig i å bære kniv.

Masood ble født i det sørøstlige England, men bodde nå i West Midland. Han skal ha benyttet en rekke ulike navn, men det forelå ifølge en kunngjøring fra britisk politi "ingen etterretningsinformasjon om at han planla å gjennomføre et terrorangrep".

Les: London-terror har krevd nok et offer

Ifølge Daily Mail skal Masood tidligere ha knivstukket en mann i hodet. Ifølge Birmingham Mail påførte Masood en mann alvorlige skader da han knivstakk mannen i nesen.

Ifølge Daily Mail skal han ha jobbet fire år i Midtøsten før han returnerte til Storbritannia og tok en lærerjobb i Bedfordshire. I 2012 startet han sin egen bedrift for undervisning.

Birmingham Mail skriver at han endret navnet sitt til Khalid Masood etter at han konverterte til Islam. Adrian Elms var navnet hans før konverteringen, ifølge Daily Mail.

En nabo av Masood beskriver ham som "stille".

- Han var en hyggelig fyr. Jeg brukte å møte ham utenfor når han jobbet i hagen, sier Iwona Romek.

Masood ble drept av politiet etter å ha kjørt ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge og forsøkt å ta seg inn i Parlamentet i London onsdag. Fire mennesker ble drept og over 40 mennesker såret. Tilstanden til flere av de sårede er kritisk.

Bekymret for ekstremisme

Statsminister Theresa May bekreftet torsdag at mannen tidligere hadde vært etterforsket for ekstremisme.

– For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun i Parlamentet. May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket.

Les: Minnes ofrene etter London-terroren på Trafalgar Square

Kort tid senere tok IS på seg ansvaret for angrepet. Gjerningsmannen var IS-soldat, heter det i en melding publisert via den IS-tilknyttede propagandakanalen Amaq.

- Fulgte terror-oppskrift

Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem. Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria.

Britisk politi har bekreftet at de mistenker at gjerningsmannen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme. Og forskeren Magnus Ranstorp mener han fulgte IS' og al-Qaidas terror-oppskrifter til punkt og prikke.

– Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet, sier han til NTB.

Minst åtte personer er pågrepet i etterforskningen, men politiet tror fortsatt at gjerningsmannen handlet på egen hånd.

Flagget på halv stang

I London ble det torsdag flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.

Stedene hvor angriperen gikk løs på tilfeldige forbipasserende og en politimann, var fortsatt sperret av mens polititeknikere sikret spor. Pårørende la ned blomster i nærheten av Parlamentet, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg til politimannen, Keith Palmer (48), ble Aysha Frade (43), som var britisk statsborger spansk bakgrunn, drept i angrepet. Kvinnen var på vei for å hente barna sine da hun ble meid ned av gjerningsmannens bil på Westminster Bridge. En amerikansk turist, navngitt som 54 år gamle Kurt Cochran, ble også drept. Torsdag kveld bekreftet britisk politi at en 75 år gammel mann som var såret, nå er død.

Angrepet i den britiske hovedstaden skjedde på dagen ett år etter terrorangrepet i Brussel i 2016.

Belgia-hendelse

Torsdag ble en fransk 39-åring av nordafrikansk opprinnelse pågrepet i Belgia etter at han i stor fart kjørte inn i en gågate i havnebyen Antwerpen. Folk måtte hoppe til side. Ingen ble truffet av bilen.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at ble funnet en hagle, kniver og en kanne med ukjent innhold. 39-åringen, identifisert som Mohamed R., var iført kamuflasjeklær. Ifølge politiet har mannen tidligere vært i søkelyset for ulovlig våpenbesittelse.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her