31. oktober er det igjen Halloween og tid for å kle seg ut til «knask eller knep».

Spekteret av kostymer er bredt denne skumle kvelden, og mye passerer - men et helt spesielt antrekk skapte furore, ifølge Telegraph.co.

En av de aller tristeste historiene som har nådd oss fra jødeutryddelsen er dagboken til 13 år gamle Anne Frank.

Kostymen var merket «Anne Frank-kostyme for jenter» og inneholdt en blå jakke, grønn alpelue, brun skulderveske og brun merkelapp.

Overlevende etter Holocaust reagerte ble så opprørt over antrekket at det nå er trukket fra websiden til Halloweencostumes.eu.

Selskapet bak nettstedet, Fun.com, beklager så mye til dem som føler seg støtt av dette og har trukket tilbake tilbudet.

På sosiale medier ser vi at saken engasjerer. Dette beskrives som upassende og ufølsomt:

Totally speechless. Just been shown this ad for an Anne Frank costume for Halloween. @AnneFrankCenter you might want to have a word pic.twitter.com/mu0t4lvY62