Anniken Huitfeldt misbrukt i markedsføring av forbrukslån

- Grovt misbruk.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt har blitt brukt til å fremme forbrukslån, skriver Dagens Næringsliv.

På nettsiden kulturminneåret2009.no lå det inntil nylig en annonse hvor tidligere kulturminister Huitfeldt ble brukt til å fremme forbrukslån fra Lånemegleren.no.

Under et bilde av Anniken Huitfeldt står det følgende:

«I 2009 spurte vi "Hva er verdt å ta vare på?". Det kom frem mange forskjellige oppfatninger av hva et kulturminne er. Det viste avslutningen i Tromsø og debatten i nasjonale avsier på nyåret 2010. Har du et kulturminne du trenger investeringsmidler til? Søk om et forbrukslån i dag!».

- De bruker seriøsiteten til Kultuminneåret, som har positive assosiasjoner. Det er grovt misbruk, sier Huitfeldt til DN.

Etter at avisen tok kontakt med personene bak siden, ble nettsiden lagt ned etter kort tid.

- Alt innhold er fjernet, og domenet blir ikke fornyet. I tillegg ønsker jeg å beklage til Anniken Huitfeldt, skriver Stian Tolleshaug Kristiansen, hovedeier og styreleder i STK Finans, som står bak Lånemegleren.no, til DN.

FJERNET: Alt innholdet på nettsiden kultuminneaaret2009.no er fjernet.

Det er ikke STK Finans eller Lånemegleren.no som eide domenet til Kultuminneåret 2009. Ifølge Kristiansen er eieren en person som jobber for en leverandør av domener, som har mange kunder. Blant dem STK Finans.

Han sier til DN at han skal sjekke ut hva som har skjedd i denne saken.

Mest sett siste uken