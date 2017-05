Ansatte i Kreftforeningen truer med streik

ANNONSE

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling tirsdag og torsdag denne uken. Dersom partene ikke blir enige, vil de 19 medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF), som jobber i Kreftforeningen, gå ut i streik fra 22. mai.

Sykepleierforbundets medlemmer reagerer på at avtalevilkårene deres ikke ble videreført da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO Abelia i 2015. Verken Kreftforeningen eller NHO er villige til å komme kravet fra NSF i møte.

Sykepleierforbundets medlemmer er også bekymret for at de nå vil få mindre innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår. Den nye avtalen fra Kreftforeningen og NHO innebærer blant annet at sykepleierne mister retten til å streike.

– Det er overraskende hvis Kreftforeningen tror de kan behandle sine ansatte på denne måten. Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, og vi gir ikke fra oss streikeretten. Kreftforeningens holdning er avgjørende for om det er mulig å finne en løsning for våre medlemmer i meklingen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet i en pressemelding.

Sykepleierne i Kreftforeningen jobber først og fremst med Kreftlinjen. En hjelpetelefon for pasienter, pårørende og annet helsepersonell.

(©NTB)