Forslaget begrunnes ifølge VG med hensynet til barnets beste og går ut på "å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre". Det kan bli gjeldende for barn av lesbiske og homofile, stebarn og fosterbarn.

I tillegg foreslås det å "åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette".

– Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på området, sier Aps nestleder og leder av programkomiteen, Hadia Tajik.

Hele forslaget til partiprogram blir presentert mandag.

