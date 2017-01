Ap: Jensen jukser med jobbtall

ANNONSE

– Ap fortsetter sin negative omtale av utviklingen i norsk økonomi, fastslo Jensen da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.

Basert på det hun beskrev som «helt ferske tall» fra Statistisk sentralbyrå viste hun til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016. Samtidig falt sysselsettingen med 50.000 i petroleumsrelaterte næringer i samme periode.

Det innebærer at det samlet vært skapt 80.000 nye jobber som ikke er knyttet til oljen, ifølge Jensen, som la til at de fleste jobbene er kommet i privat sektor.

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talskvinne i Ap.

– Talljuks

Regnestykket kom overraskende på Arbeiderpartiet, som i utgangspunktet gikk til angrep på finansministeren for manglende tiltak mot stigende arbeidsledighet.

Finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen mener Jensen jukser.

– At den samlede jobbveksten er på 30.000, er det eneste vi vet med sikkerhet. Anslaget fra SSB om at 50.000 jobber er borte fra petroleumsnæringen, er ikke statistikk, men en analyse. At finansministeren sauser dette sammen og konkluderer med 80.000 nye jobber, er rett og slett å jukse med tall, sier Marthinsen til NTB.

Hun viser til at det meste av jobbskapingen kom fra 2013 til 2014.

– Det er veldig spesielt å høre finansministeren snakke om lysning i norsk økonomi når de tre siste kvartalene som vi har tall fra, viser en nedgang i antallet arbeidsplasser på 11.000, anfører hun.

Tregt oppsving

Norsk økonomi er over kneika, men oppturen blir bare moderat, framgår det i en rapport som DNB Markets la fram onsdag. Banken anslår en vekst på 1,3 prosent i år.

– Oppsvinget ligger an til å bli tregt, og vi tror arbeidsledigheten heller vil stige enn falle, heter det i Økonomiske utsikter 2017.

DNB Markets viser til arbeidskraftundersøkelsen og konkluderer med at sysselsettingsveksten er «svært svak».

– Med fortsatt svak vekst i norsk økonomi er det heller ikke utsikter til at sysselsettingen vil ta seg vesentlig opp framover, konkluderer storbanken, som anslår en ledighet på 4,9 prosent i 2017 og 5 prosent i 2018 og 2019, før den ventes å avta noe i 2020.

Lysere tider

At virkelighetsforståelsen er noe ulik mellom Ap og regjeringen, var det flere som merket seg under onsdagens spørretime. Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sa det slik, med henvisning til valget:

– Mitt inntrykk er også at Ap er tilhenger av lysere tider, bare det ikke kommer for brått på i 2017.

Finansminister Siv Jensen understreket flere ganger at det er for tidlig å avblåse krisen, men ifølge Ap tar hun ikke situasjonen på tilstrekkelig alvor.

