En drøy måned før stortingsvalget får Arbeiderpartiet sin dårligste VG-måling siden Jonas Gahr Støre ble partileder.

Ap går tilbake 1,9 prosentpoeng i målingen InFact har gjort på vegne av avisen. Partiet får dermed 30 prosent oppslutning. Også partiets mulige regjeringspartner Senterpartiet faller med 1,1 prosentpoeng til 11,9 prosent.

Likevel holder Ap en ledelse med 7,3 prosentpoeng foran Høyre som får 22,7 prosent oppslutning. Det er en økning på 1,6 prosentpoeng fra forrige måling.

- Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tross framgang får ikke de fire borgerlige partiene nok oppslutning til å sikre flertallet. Hovedårsaken, ifølge avisen, er at det fortsatt ligger dårlig an med Venstre og partileder Trine Skei Grande, som får en oppslutning på 3,2 prosent.

Støre mener Solberg ikke innser hvor dårlig hun ligger an foran stortingsvalget.

- Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlige partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra med henne.

De øvrige partiene får som følger: Venstre: 3,2 prosent (-0,3), Frp: 12,6 prosent (+0,7), KrF: 5,2 prosent (+0,6), SV: 5,2 prosent (+0,7), MDG: 3,6 prosent (-0,5), Rødt: 3,2 prosent (+0,4) og Andre: 2,3 prosent (-0,4).