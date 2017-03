Ap og Sp vurderer mistillit mot Helgesen

ANNONSE

Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) for hans håndtering av ulvesaken.

– Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere. Det gjelder først og fremst hans håndtering av ulvesaken, men det er også flere andre saker hvor han har vist dårlig dømmekraft og hvor han mangler evnen til å levere på oppdrag gitt av Stortinget. På denne bakgrunnen er det naturlig å vurdere om vi vil fremme mistillitsforslag mot ham, sier Aps miljøpolitiske talsperson Terje Aasland til VG.

Les også: Ingen ny ulvelov før jaktsesongen utløper

Les også: Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven - åpner for økt lisensfelling av ulv



Han viser til at Stortinget har sagt at ulvebestanden skal reguleres når bestandsmålet på fire-seks ynglinger i året er nådd.

Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.

Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp. Han viser også til andre saker som han mener statsråden har håndtert svakt: CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland.

Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen.