Ap-politiker kalte Listhaug for «jævla rasistkjerring»

ANNONSE

Bystyrepolitiker i Arendal, Gjermund O. Bjørndahl (Ap), kalte Sylvi Listhaug for «jævla rasistkjerring» på Facebook natt til søndag.

Bystyrepolitiker Gjermund O. Bjørndahl (Ap).

Bjørndahl skrev dette i et svar til et av Listhaugs Facebook-innlegg, hvor hun skriver:

«Nok er nok. Nå har Ap og Sp stemt mot våre forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger. Vis hva du mener ved å trykke 😡 og DEL!»

Angrer ikke

Ap-politikeren angrer slett ikke:

– Nei, overhodet ikke. Den uttalelsen , som jeg mener jeg kan forsvare, står jeg 100 prosent inne for, sier Bjørndahl til VG Nett og mener det er «min måte å uttrykke meg på».

Nettavisen har vært i kontakt med Ap sentralt for å få en kommentar fra Ap-leder Jonas G. Støre.

Gjermund O. Bjørndahl (til høyre) sammen med Jonas Gahr Støre på stand for Arendal Arbeiderparti i 2015. (Personen i midten er ikke involvert i den aktuelle saken).

- Fullstendig uakseptabelt



Nettavisen har vært i kontakt Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen.

- Hva synes du om denne ordbruken?

- Dette er fullstendig uakseptabelt av Bjørndahl. Jeg vil anbefale Ap å ta han inn til kurs i grunnleggende folkeskikk. Det er ikke noe nytt at nettroll og på ytre venstreside forsøker å stemple Listhaug som rasist. Det lykkes ikke fordi det er løgn. At Ap-politikere også slenger seg med viser et nytt lavmål, sier Teigen til Nettavisen.

Han forteller at Listhaug selv ikke vil uttale seg om saken fordi hun er i permisjon.

Det var under dette innlegget Bjørndahl kom med sin kommentar:

Har du sett denne videoen?