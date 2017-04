Ap-politikere vil fjerne K-en i faget KRLE

ANNONSE

Klassekampen skriver at Huitfeldt og Hussaini går inn for å «utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne ‘K’ fra KRLE-faget». Partiets sentralstyre har i sitt utkast valgt å beholde K-en.

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen.

- Denne saken skal vi bare vinne. Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse, må̊ K-en ut, sier Hussaini. Ifølge avisen har alle fylkeslagene som har tatt stilling til saken, bestemt seg for å fjerne K-en når partiets landsmøte går av stabelen senere denne måneden. Det er hittil snakk om åtte fylkeslag, blant de fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestfold.

I samarbeid med Solberg-regjeringen fikk KrF i 2013 gjennomslag for K-ens retur. Da ble det bestemt at om lag halvparten av faget skal handle om kristendom.

- Resultatet er at det blir mindre tid til etikk og andre religioner. Vi er ikke uenige i at den kristne kulturarven skal ha størst plass i Norge, men vi mener religionsfaget bør være livssynsåpent, sier Huitfeldt.

