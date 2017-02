Ap raser på måling - Sp til himmels

ANNONSE

På den siste målingen som InFact har gjort for avisen får Senterpartiet en oppslutning på 10,2 prosent, en fremgang på 1,3 prosentpoeng fra forrige måling. Sist gang partiet nådde samme høyder var i februar i 1997, da oppslutningen lå på 11 prosent.

Les: Erna Solberg nærmer seg Jonas Gahr Støre i ny måling

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror at et klart og tydelig språk har bidratt til å gjøre Senterpartiet til et bredere folkeparti.

–Jeg tror det er en fordel for alle politikere å snakke så folk forstår. Det er altfor mye bruk av fremmedord som skaper avstand til politikere. En del folk bruker fremmedord for å jåle seg til, og sånn vil ikke jeg være, sier han.

Les: Rekordoppslutning for Senterpartiet på ny måling

Samtidig mener han at folk er lei regjeringens sentraliseringsreformer.

–Senterpartiet har vært tydelige på at vi vil ha levende bygder og byer, og det ser ut som folk er enige i, sier Vedum.

Arbeiderpartiet faller dramatisk på målingen med 3,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 33 prosent. Takket være Sp-framgangen får de rødgrønne partiene likevel flertall på målingen. SV får en oppslutning på 4,8 prosent, en framgang på 1,2 prosentpoeng.

Les: Pensjonister må betale 1,3 milliarder med Aps skatteplan

Høyre går fram med 0,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 21 prosent, mens Fremskrittspartiet øker med 1,2 prosentpoeng og ender på 13,2 prosent.

For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger (endring fra forrige måling i parentes): KrF: 5,4 (-0,1), Venstre: 4,4 (+1,3), MDG: 3,3 (+0,1), Rødt: 2,4 (+0,2), andre: 2,1 (-0,6).

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her