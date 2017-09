Ap-veteran: - Giske er den neste i linjen til å bli statsminister

Ingen søndagsskolestemning hos Norges største parti.

Fredag gikk Ap-veteranene Grethe G. Fossum og Tove Strand hardt ut mot nestleder Trond Giske.

Årsaken: Vrakingen av Marianne Marthinsen.

Fossum, som har 12 år bak seg på Stortinget og åtte i Aps sentralstyre, utdyper sitt syn til Dagens Næringsliv:

– Nå har han posisjonert seg sånn at han er den neste i linjen til å til å bli statsminister. Hvis Giske ønsker å bli det, er han nå posisjonert der han skal være. Og han er ikke mitt førstevalg, sier Grethe G. Fossum - og fortsetter:

- Jeg har blitt beskyldt for å sverte Trond Giske, så jeg skal ikke mene så mye om det. Men jeg har sett hvordan han bygger nettverk. Det er noen egenskaper som gjør om du passer til å være statsminister eller ikke mener jeg, og det handler litt om hvorvidt du får mennesker til å føle seg vel i ditt selskap. Jeg syns Erna har greid det med sin folkelighet, og Støre kan også greie det, selv om han har en vei å gå når det gjelder å utvikle seg som politiker.

- Ikke første gang

Før helgen ytret Fossum seg slik på Facebook i en kommentar til Tove Strand:

«Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner. På 90 tallet prøvde han å bli nestleder og vi måtte bruke likestilling for å holde ha unna. Denne gangen har han klart å ta posisjonen til en av de dyktigste kvinnene vi har i partiet. Dette viser at Trond ikke tar likestilling eller faglig flinke kvinner på alvor! Ikke server meg at dette er valgkomiteens ansvar. Trond kunne ha sagt nei!!! Nå tror jeg at kvinnene i AP er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister. Noe som har vært hans plan/strategi i mange år. Dette er det ingen tilgivelse for, Trond Giske. Du tapte den muligheten ved at du i praksis ikke tar likestilling og kvinner på alvor og ikke trer tilbake når det er nødvendig for å slippe andre til. Maktsyke kalles det!»

Men som det fremgår av tråden, Fossum tror ikke helt på det selv for i et oppfølgingssvar skriver hun at:



«(...) jeg kjenner spillet og spillerne litt for godt! Uansett er det lov for Trond Giske å si nei når ha visste det ville bli sterke kvinnereaksjoner!!»

Giske: - Feil av Fossum



Giske skriver i en tekstmelding til DN at han trakk seg til fordel for en kvinne i forbindelse med nestledervalget i 2002, i motsetning til hva Fossum har hevdet på Facebook. Ut over det vil han ikke kommentere saken.

