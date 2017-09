Ap-veteran: - Kvinnene i Ap er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister

Vrakingen av Marianne Marthinsen har satt sinnene i kok.

De kjente Ap-profilene Tove Strand og Grethe Fossum er ikke nådige i sin kritikk av nestleder Trond Giske etter at Marianne Marthinsen måtte tre til side.

Giske ville ha jobben som ny finanspolitisk talsmann i partiet - og fikk den.

Ap-nestleder Trond Giske er ny finanspolitisk talsmann.

- Ikke spesielt motiverende

Tove Strand, som både har vært sosialminister og arbeidsminister, reagerte slik på Facebook:

«Marianne Marthinsen har gjort en kjempejobb i finanskomiteen og det har vært en glede å oppleve hennes faglighet og hennes rolige og vennlige form. Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn. Det er ikke spesielt motiverende når flinke kvinnelige politikere tas av oppgaven ved første anledning».

- Kvinnene vil ikke ha Giske

Tidligere Ap-topp Grethe G. Fossum er i harnisk, og kommenterer Strands innlegg slik:

«Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner. På 90 tallet prøvde han å bli nestleder og vi måtte bruke likestilling for å holde ha unna. Denne gangen har han klart å ta posisjonen til en av de dyktigste kvinnene vi har i partiet. Dette viser at Trond ikke tar likestilling eller faglig flinke kvinner på alvor! Ikke server meg at dette er valgkomiteens ansvar. Trond kunne ha sagt nei!!! Nå tror jeg at kvinnene i AP er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister. Noe som har vært hans plan/strategi i mange år. Dette er det ingen tilgivelse for, Trond Giske. Du tapte den muligheten ved at du i praksis ikke tar likestilling og kvinner på alvor og ikke trer tilbake når det er nødvendig for å slippe andre til. Maktsyke kalles det!»

- Kjenner spillet litt for godt



Men som det fremgår av tråden, Fossum tror ikke helt på at Giske ikke når helt til topps. I et oppfølgingssvar skriver hun:



«(...) jeg kjenner spillet og spillerne litt for godt! Uansett er det lov for Trond Giske å si nei når ha visste det ville bli sterke kvinnereaksjoner!!»

Giske: - Feil

Trond Giske sier til Dagbladet at Fossum tar feil:

- Hun må mene 2002, og da trakk jeg meg til fordel for Anniken Huitfeldt. Hun ble ikke valgt fordi man reduserte fra to til en nestledere, så der sier Fossum det motsatte av det som var tilfellet. Jeg skulle ha barn og anbefalte dem å velge en kvinne.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Fossum.

Saken ble først omtalt i Østlendingen.

