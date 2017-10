Ap vil innføre nytt kriterium for asylbarn

Arbeiderpartiet fremmer et forslag om å innføre et sårbarhetskriterium for å ivareta asylbarna og sørge for at færre får midlertidig opphold i Norge.

– Det viktigste for oss er at vi får en saksbehandling som ivaretar enkeltindividet, sier Aps Rigmor Aasrud til VG.

Ifølge Dagbladet , som først omtalte saken, er målet å forsikre at barnas beste blir ivaretatt.

Ap støttet regjeringens forslag om å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge. Aasrud sier regjeringen aldri informerte om at dette ville føre til en økning av asylsøkere med midlertidig opphold.

– Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Derfor må det gjøres en sårbarhetsvurdering i saksbehandlingen, sier hun.

Karin Andersen i SV kjøper ikke Aps forklaring og sier alle var klar over betydningen av å fjerne rimelighetsvilkåret.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug mener Ap har vinglet fram og tilbake i innvandringspolitikken i over to år.

– Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG.

(©NTB)

Mest sett siste uken