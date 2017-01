LOFOTEN: Arbeiderpartiet åpner for konsekvensutredning av et lite område sør for Lofoten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ap vil verne deler av Lofoten

Arbeiderpartiets programkomité åpner for konsekvensutredning av et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.