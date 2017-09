Apple steg 110 milliarder i verdi i dag

God dag på børsen for teknologigiganten.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag steg Apple 1,72 prosent på børsen i USA. Det tilsvarer 2,59 dollar per aksje og løftet det Steve Jobs-grunnlagte selskapet til 153,14 dollar per aksje.

Totalverdien steg dermed med 13,4 milliarder dollar, eller 105 milliarder norske kroner.

Aksjekursen til Apple startet 2017 på 116,15 dollar, og har hittil i år dermed økt med 31,8 prosent.

Også Facebook og Netflix (begge over 40 prosent) har opplevd en voldsom verdistigning i år.

Facebook hadde en tøff børsdag mandag, men gikk opp igjen 0,82 prosent eller 1,34 dollar til 164,21 dollar tirsdag.

Når det gjelder hovedindeksene, var det små utslag hos Dow Jones tirsdag. Den falt 0,05 prosent eller 11,77 poeng til 22.284,32 poeng, mens Standard & Poor 500 holdt seg uendret på 2497 poeng.

Nasdaq steg 0,15 prosent eller 0,57 poeng til 6380,16 poeng.

