Aps nestleder Hadia Tajik mener politisjefen sjef ikke har fulgt opp Stortingets vedtak

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet (POD), mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

VG skrev tirsdag om hvordan Politidirektoratet har kjempet mot å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler - både i tiden før og etter Stortingets vedtak i juni 2015.

Leder i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap) mener mye tyder på at Politidirektoratets beslutning om å legge ned Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen, kan være i strid med Stortingets vedtak, skrier VG onsdag.

«Stat i staten»

Tajik mer enn antyder at justisminister Anders Anundsen lot POD få opptre som «stat i staten» under sin tid i statsråd-stolen.

Dokumenter som VG siterer fra, og som til nå har vært unntatt offentlighet, avdekker en dyp konflikt mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet (POD).

Samlokalisering av alarmsentralene for politi, brann og helse er vedtatt av Stortinget som en del av politireformen der 27 politidistrikt blir til 12. Tanken er å få til bedre samarbeid mellom nødetatene.

Legger ned

To år etter Stortingets vedtak er samlokalisering gjennomført i bare ett av de tolv distriktene. Samtidig har POD vedtatt å legge ned den ene alarmsentralen – i Drammen – som har hatt samlokalisering helt siden 2010. I stedet skal det etableres en ny sentral i Tønsberg, men uten AMK, skriver avisen.

- Det fremstår som at POD ikke blir styrt politisk, men styrer seg selv. Det er vanskelig å vite om Fremskrittspartiets justisministre har manglet evne eller vilje til å ta ledelse over utviklingen. Men resultatet er uansett det samme, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik til NTB.

- Stortingets vedtak om samlokalisering av nødmeldesentralene har ikke blitt gjennomført, fastslår hun.

Urealistisk

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er enig i at det går sakte. Han sier til VG at det er «eksepsjonelt lav måloppnåelse i forhold til ambisjonene for samlokalisering av de tre nødetatene».

Men ifølge Humlegård har politikerne hatt urealistiske tanker om hva som er mulig å få til. Ifølge VG omtaler han regjeringens og Stortingets ambisjonsnivå som «olympiske leker».

- Hva politikerne har hatt av kunnskap eller situasjonsforståelse, vet jeg ikke, sier Humlegård.

Demokratisk problem

Tajik mener at justisminister Amundsen snarest må ta grep:

- Innbyggerne må kunne stole på at det er personene de har valgt til å representere seg som tar politiske beslutninger her i landet, og at direktorater gjennomfører det demokratiet har vedtatt. Jeg forutsetter at justisministeren tar ansvar for at dette ikke får fortsette, men at samlokalisering av nødmeldesentralene gjennomføres som vedtatt, sier hun til NTB.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier han har tillit til at Politidirektoratet iverksetter og forholder seg lojalt til politisk beslutninger.

- Nærpolitireformen og samlokalisering av nødetater er i rute. Etter at jeg tiltrådte som justis- og beredskapsminister 20. desember 2016, har jeg selv åpnet samlokalisert sentral i Innlandet 30 mars og skal åpne i Nordland 6. juni. Det er også finansiert samlokaliserte sentraler i Møre og Romsdal, Øst og Sør-Øst, sier han.