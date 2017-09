Arbeiderpartiet raser mot Christian Tybring-Gjeddes bildedeling på Facebook

- Han er en motbydelig politiker.

«Arbeiderpartiets valgbod på Oslos paradegate.», skrev Oslo Frps Christian Tybring-Gjedde til et bilde av Arbeiderpartiets valgbod på Karl Johans gate på Facebook-siden sin lørdag kveld.

Bildet viser det som ifølge Arbeiderpartiets stortingskandidat fra Oslo, Fredrik Mellem, er en gruppe fra voksenopplæringa som besøkte standen. Flere på bildet er hijabkledde og personer med innvandrerbakgrunn.

Les også: Erna Solberg bør få tillit for å unngå rødgrønt kaos

Stortingskandidat fra Oslo Ap, Fredrik Mellem. Foto: Arbeiderpartiet

- Tybring-Gjedde er en motbydelig politiker. Her ser vi innvandrere drive med aktiv integrering - og Tybring-Gjedde motarbeider dette i sedvanlig stil, sier Mellem til Nettavisen.

Det var han som sto på standen da voksenopplæringa tok turen innom.

- Jeg husker ikke hvilken skole de kom fra. Men jeg husker at jeg måtte snakke sakte, og at læreren bekreftet at de kom fra voksenopplæringa. De var der som en del av undervisningsopplegget, og sa de skulle besøke alle bodene, men jeg kontrollerte ikke om de gjorde det, sier han.

Les også: Høyre om Arbeiderpartiets SMS-aksjon: - Dette hadde ikke vi gjort

- Kunne like gjerne vært fra Frps valgbod

Etter at Mellem kommenterte under delingen til Tybring-Gjedde og forklarte at det dreide seg om et besøk fra voksenopplæringa, slettet Tybirng-Gjedde bildet.

- Bildet ble sendt til meg av en av dine journalistkollegaer. Det ble slettet fordi kommentarene under utviklet seg i en upassende retning, skriver Frp-politikeren og 2. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget i en sms til Nettavisen.

I de drøye tre timene bildet lå ute, haglet det med kommentarer i kommentarfeltet. Flere av dem inneholdt hatefulle ytringer. Mens en del kritiserte Tybring-Gjedde.

- Dette var elever fra voksenopplæringa. De skulle innom alle bodene, så bildet kunne like gjerne vært fra Frps valgbod, skriver ei.

Nettavisen har vært i kontakt med Frp-leder Siv Jensens statssekretær Petter Kvinge Tvedt, som sier at Jensen ikke har vært i direkte kontakt med Tybring-Gjedde angående bildet.

- Han har valgt å slette bildet, og det registrerer vi, sier Tvedt i en kommentar.

- Endte opp som brikker i skitten, politisk propaganda

Også samfunnsdebattant Kjetil Rolness har kommentert Tybring-Gjeddes deling.

- De var ute for å praktisere norsk, tilegne seg samfunnskunnskap, og delta i det norske demokratiet. Men endte opp som brikker i skitten, politisk propaganda, delt og likt av de som egentlig ikke ønsker noen integrering av muslimer i Norge. Trist. Trist også for Christian Tybring-Gjedde som vil ha problemer med å trodd neste gang han sier noe som faktisk skulle stemme, skriver Rolness på sin Facebook-side.

Les også: Ap sendte valg-SMS til 500.000 nordmenn - vekker reaksjoner

SLETTET ETTER NOEN TIMER: Fremskrittpartiets Christian Tybring- Gjedde delte dette bildet på Facebook-siden sin lørdag. Etter noen timer slettet han det, ifølge ham selv fordi kommentarfeltet utviklet seg i en upassende retning. Foto: Facebook

- Har bare ett ord: Uanstendig

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Aps Tone Tellevik Dahl tok til motmæle i kommentarfeltet til Tybring-Gjedde før innlegget ble slettet.

Tone Tellevik Dahl (Ap).

- Dette er bilde av elever fra voksenopplæringen i Oslo. Kvinner som velger å ta seg utdanning. Bli kvalifisert for arbeidslivet, få seg en jobb, betale skatt tilbake til fellesskapet. Klassen besøkte i dag alle valgbodene for å lære om partienes politikk. Tenker dette er et flott bilde på god integrering, skrev hun.

Mens finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, Marianne Marthinsen, kun finner ett ord for Tybring-Gjeddes Facebook-deling.

- At han bruker en situasjon hvor en gruppe fra voksenopplæringen oppsøker flere, om ikke alle, valgbodene, for å sette seg inn i hva norske partier står for, for så å poste et så spekulativt bilde for å nøre oppunder holdninger og en stemning knyttet til innvandring, har jeg bare ett ord for, og det er uanstendig. Dette er selvfølgelig helt bevisst fra hans side, han vet godt hva han gjør, sier hun til Nettavisen.

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Les også: Statsministeren takker Frank Aarebrot for hans livsverk

- Anstendige politikere må stå opp

Marthinsen delte selv videre Tybring-Gjeddes innlegg med en oppklarende tekst. Hun sier til Nettavisen at Frp-politikeren trolig visste at det kom til å bli mye hat i kommentarfeltet.

- Han visste at hat i kommentarfeltet måtte bli reaksjonen på dette. Frp som parti må reagere og ta avstand fra dette. Det er fullstendig uakseptabelt. Vi får se om Arbeiderpartiet gjør noe med dette, men først og fremst må anstendige politikere stå opp og ta avstand fra dette, sa hun til Nettavisen før bildet ble fjernet.

Sett denne videoen?