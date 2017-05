Årets sommerferie = 21.000 kroner

ANNONSE

Til sammen blir det snaut 50 milliarder kroner.

- Etter at nordmenn kuttet feriebudsjettet sitt med over ti prosent i fjor, øker vi årets forbruk med nesten en tusenlapp. Pengebruken er imidlertid fortsatt lavere enn det vi så i årene før 2016, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Undersøkelsen er utført av meningsmålingsinstituttet YouGov. Den viser at folk i Oslo planlegger å bruke mest, nær 25.000 kroner per husholdning. På Vestlandet ligger budsjettet på litt over 19.000 kroner.

- Jobbsikkerhet og forventninger til egen økonomi er styrende for pengebruken, og det at ferieforbruket nå stiger igjen er et tegn på økende optimisme, sier Reitan.

Over halvparten av dem som svarte på undersøkelsen, planlegger utenlandsferie. Reitan minner om at den svake kronekursen gjør det dyrere å reise til utlandet enn for noen år siden.

