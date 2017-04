Ari Behn (44) i bilulykke

ANNONSE

Lokalavisa Budstikka skriver fredag ettermiddag at forfatter og kunstner Ari Behns (44) hvite Range Rover skal ha havnet i grøfta på gamle Ringeriksvei.

Dagbladet erfarer at det var Behn selv som kjørte bilen da den havnet i grøfta like før klokken halv tolv.

På Twitter melder politiet at sjåføren av bilen framstår som uskadd, men at vedkommende er kjørt til legevakten for en sjekk.

Videre skriver de at bilen skal ha fått hjulene utfor veibanen og havnet i grøfta. Bilens høyre side skal ha fått en del skader.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier til lokalavisa at sjåføren blåste til grønt på en alkotest.

- Sjåføren har forklart til patruljen på stedet at det kom en lastebil i motgående felt, og at han forsøkte å svinge unna, sier operasjonslederen videre.

Bilen har tilsynelatende fått hjulene utenfor veibanen og havnet i grøfta. Høyre side på bilen er godt skrapet opp mot fjellveggen. — OPS Politiet i Oslo (@oslopolitiops) April 28, 2017

