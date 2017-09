Åsne Seierstad selger praktvilla til 46 millioner

Midt på beste Frogner.

Sveitservillaen til suksessforfatter Åsne Seierstad (47) ligger nå for salg på Finn til 46 millioner kroner.

Villaen, som ble bygget i 1891, ligger i Tidemands gate på Frogner i Oslo.

Primærrom er på 577 kvadratmeter, mens bruksarealet er på 610 kvadratmeter - med en tomt 842 areal, ifølge annonsen.

Villaen har fem soverom.

Åsne Seierstads siste bok «To søstre» har fått glitrende anmeldelser.

Da Kapital omtalte salget i begynnelsen av september, antydet de en pris på 50 millioner.



- Lå villaen opprinnelig ute til 50 millioner?

- Nei, det er første gang den ligger ute for salg på Finn nå, sier megler Vemund Thorkildsen hos Nordvik og Partners til Nettavisen.

Sveitservillaen som ligger like ved Frognerparken, har fire etasjer.

Det fremgår av Finn-annonsen at Seierstad har leid ut loftsetasjen og praktikanthybelen i kjeller.

Ikke overraskende finner vi mange hyllemeter med bøker.

- Det er en tid for alt



Seierstad kjøpte en leilighet i andre etasje i villaen til 4,2 millioner for 13 år siden, skriver DN. De skriver at hun i 2004 ga 5,6 millioner for første etasje, og at hun to år senere ga 4,35 millioner for loftsleiligheten i tredje etasje.

– Da jeg kom hjem fra Irak-krigen og trengte et stille sted, fant jeg dette huset i Oslos stilleste gate, sier hun til avisen og legger til at:

– Det har vært et fantastisk sted å bo. Men det er en tid for alt.

Svært anerkjent

Merittlisten er lang: Seierstad har fått Gullruten, Fritt Ords honnør, Årets frilanser i 2002, Bokhandlerprisen, Den store journalistprisen, Årets Peer Gynt, Brageprisen - for å nevne noe.

Hennes mest kjente bøker er: «Med ryggen mot verden: Portretter fra Serbia», «Bokhandleren i Kabul», «Hundre og en dag», «De krenkede», «En av oss: En fortelling om Norge» og «To søstre».

For skatteåret 2015, står Seierstad oppført med en inntekt på 146.378 kroner, slik at hun betalte 51.065 kroner i skatt. Formuen er beregnet til 2.757.384 kroner, ifølge Dagbladet.

