Asylsøker dømt for voldtekt i ankomsthallen på Gardermoen

Kvinnen ble holdt fast og ropte på hjelp.

En 20 år gammel asylsøker fra Somalia er dømt til to års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i ankomsthallen på Oslo Lufthavn på Gardermoen i mars 2016.

Overgrepet skjedde da kvinnen i begynnelsen av 20-årene satt og ventet på kjæresten sin i ankomsthallen på flyplassen.

Ifølge dommen satt hun inntil veggen ved heisen ved parkeringskjelleren da den 20 år gamle asylsøkeren oppsøkte henne.

Ropte på hjelp

Han skal ha vært hyggelig, gitt henne komplimenter og bedt om å få telefonnummeret hennes og om å få legge henne til på Facebook, noe kvinnen avslo.

Deretter forsøkte asylsøkeren å kysse henne på munnen, men kvinnen trakk seg unna. Han holdt henne så fast, befølte henne og begikk seksuelt overgrep mot henne, mens kvinnen forsøkte å vri seg unna og ropte på hjelp.

Gjenkjent på overvåkningsbilder

Da hun fikk øyekontakt med en mann som kom mot dem, slapp 20-åringen tak i henne og forsvant derfra.

Etter å ha gått gjennom overvåkningsbilder fra stedet, fant politiet fram til mannen. Samme kveld ble han pågrepet på institusjonen han bor på.

I avhør har mannen erkjent voldtekten, men i retten gikk han bort fra den delen av av erkjennelsen som dreier seg om seksuelt overgrep. Han skyldte dette på at han i avhøret hadde kommunikasjonsproblemer med tolken. Noen retten ikke festet lit til.

Retten mente derimot at kvinnens forklaring var svært troverdig.

- Overbevist om at han var tilregnelig

Da saken ble behandlet i Øvre Romerike tingrett ble det lagt vekt på spørsmålet om asylsøkeren var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

- Retten er overbevist om at tiltalte var tilregnelig på handlingstidspunktet, står det i dommen.

Dette begrunnes med at han fire dager etter voldtekten ikke ble vurdert som psykotisk på Ahus, og heller ikke viste tegn til psykose da han ble undersøkt av lege samme kveld som voldtekten.

- Aktors påstand for mild

I tillegg skal han ha virket normal da en miljøterapeut fra institusjonen han bor på hentet ham på Gardermoen kort tid etter voldtekten.

Han fikk likevel redusert straff på grunn av hans psykiske lidelser.

Aktors påstand var at mannen skulle dømmes til fengsel i ett år og ni måneder, men dette synes retten var for mildt. De endte dermed på to års fengsel og 120.000 kroner i erstatning til kvinnen. Dommen er ikke rettskraftig.

20-åringens advokat, Per Ove Marthinsen, hadde ikke rukket å se på dommen da Nettavisen kontaktet ham, men sier at han nå skal snakke med sin klient.

- Jeg må snakke med ham før vi tar stilling til om vi skal anke, sier Marthinsen til Nettavisen.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra kvinnens bistandsadvokat, men foreløpig uten å lykkes.

