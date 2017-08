Asylsøkere bodde på flyplass i én måned

En asylsøkerfamilie endte opp med å bo å Arlanda flyplass i Sverige etter utvisningsvedtak.

En mor (56) og hennes sønn Andrey (24) fra Turkmenistan bodde på Arlanda flyplass i én måned uten mat og penger. De to asylsøkerne hadde bodd i Kiruna i Sverige i flere år, men fikk nylig et utvisningsvedtak fra svenske migrasjonsmyndigheter, skriver Norrbottens Kuriren.

- Vi kan ikke reise til Turkmenistan og vi får ikke bli i Sverige, sier sønnen til avisen.

Sønnen hevder at politiet i Turkmenistan har opplyst at de ikke er velkomne i hjemlandet.

Et utvisningsvedtak i Sverige innebærer at man mister retten til å ha et sted å bo. Da de to fikk utvisningsvedtaket tidligere i år, og befant seg på gaten uten noe sted å bo, fikk de tips om å dra til Arlanda.

- Han som tipset oss sa at flyplassen alltid er åpen. Det var kaldt på gaten, så vi bestemte oss for å dra dit, sier sønnen til avisen.

Asylsøkerne fikk mat og gaver av flyplasspersonalet, og sov på benker under det månedslange oppholdet på Arlanda.

Nå har Sigtuna kommune gitt moren og sønnen et midlertidig sted å bo.

Svensk politi har advart om at opptil 49.000 asylsøkere som har fått avslag på opphold, kan komme til å gå under jorden de neste årene.