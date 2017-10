Internasjonale sikkerhetsbestemmelser brytes ved atomreaktoren på Kjeller i Akershus, fastslår Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i en rapport.

I en uke har IAEA gjennomført en omfattende undersøkelse av atomreaktoren, og konklusjonen er altså at det er manglende sikkerhet, melder NRK.

I Bellona har man i en årrekke vært kritisk til atomreaktoren og avfallsproblemene. Daglig leder Nils Bøhmer kaller funnene alarmerende.

– Det er alarmerende at både Statens strålevern og IAEA har påpekt en rekke av disse punktene tidligere. Og at listen med mangler er såpass omfattende. Det listes opp over 30 mer eller mindre alvorlige punkter som må rettes opp i, sier Bøhmer til kanalen.

Administrerende direktør Nils Morten Huseby ved Institutt for energiteknikk (IFE) understreker at det var de som inviterte de internasjonale ekspertene og at gruppen i sitt sluttmøte fastslo at reaktoren er i god teknisk stand og at den er godt ivaretatt.

– Ifølge gruppen har de kommet med færre forbedringspunkter enn det som er vanlig i slike gjennomganger, sier Huseby.

Det er to atomreaktorer i Norge. Den andre ligger i Halden.

