Åtte skadd da bil kjørte på fotgjengere i Amsterdam

Bilføreren er pågrepet, og politiet tror ikke det ikke dreier seg om terror.

Amsterdam-politiet sier det «overhodet ikke er noen indikasjoner» på at hendelsen var et ekstremistangrep.

To av ofrene betegnes som alvorlig skadde, mens minst tre fikk behandling på stedet, opplyser politiet på Twitter.

Politiet sier videre at føreren av bilen sto parkert ulovlig og kjørte av gårde da politiet gikk mot bilen. Etter å ha kjørt på flere mennesker, krasjet bilen inn i en vegg ved togstasjonen.

Ifølge avisa Telegraaf ble store politistyrker og ambulanser på stedet etter hendelsen lørdag kveld.

Politiet har ransaket kjøretøyet, og den pågrepne bilføreren skal avhøres. Politiet i Amsterdam meldte først om hendelsen på Twitter like etter klokka 21. De første bildene fra åstedet viser et massivt politioppbud ved jernbanestasjonen, mens ambulansepersonell behandler en person på bakken.

