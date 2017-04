Åtte statsråder i Brasil etterforskes for korrupsjon

ANNONSE

Etterforskningen er utvidet til å omfatte åtte medlemmer av president Michel Temers regjering og mange av hans støttespillere. Høyesterettsdommer Edson Fachins beslutning ble gjort kjent tirsdag og er en følge av mer enn 74 granskinger i kjølvannet av tilståelser og vitneavhør fra minst 77 tidligere og nåværende ledere i Latin-Amerikas største entreprenørselskap Odebrecht.

Det er høyesterett som håndterer saker som involverer nåværende kongressmedlemmer eller regjeringsmedlemmer. I tillegg til de 108 personene som Fachin har godkjent etterforskning av, blir 201 andre mistenkte vurdert i andre domstoler.

Høytstående

Blant dem som skal etterforskes er presidentens stabssjef Eliseu Padilha, formann i underhuset Rodrigo Maia, senatspresident Eunicio Oliveira, utenriksminister Aloysio Nunes, landbruksminister Blairo Maggi, industriminister Marcos Pereira og tidligere ordfører i Rio de Janeiro, Eduardo Paes. På lista står også begge partilederne i samarbeidspartiene i Temers koalisjon. På den lista over dem som skal vurderes for etterforskning står tre tidligere presidenter: Dilma Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva og Fernando Henrique Cardoso.

Det er ikke offentliggjort nøyaktig hva de enkelte er mistenkt for. Alle politikerne på lista har benektet å ha gjort noe ulovlig.

Som president har Temer midlertidig immunitet fordi saksforholdene ligger tilbake i tid, før han ble president. Brasiliansk lov slår fast at en president bare kan siktes for kriminelle handlinger begått mens vedkommende er president.

Upopulær

Nyheten om de nye etterforskningene kommer samtidig som president Temer kan bli fjernet fra stillingen på grunn av ulovlig valgkampfinansiering. Samtidig prøver han å få gjennom innstramningstiltak og reformer i kongressen. De siste meningsmålingene viser at støtten blant folket er nede på et bunnivå, andelen som sier de støtter ham er ned 10 prosent.

Titalls politikere er allerede under etterforskning i korrupsjonsskandalen, mistenkt for å ha mottatt bestikkelser i bytte mot kontrakter, spesielt fra det statlige oljeselskapet Petrobras.

Det er også mistanke om at det ble betalt bestikkelser til politikere for prosjekter knyttet til OL i 2016. Tirsdag pågrep brasiliansk politi to tjenestemenn som er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med byggingen av en metrolinje, som var en av de største infrastrukturprosjektene før OL.