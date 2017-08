Attenborough har fått øyenstikker oppkalt etter seg

Sir David Attenborough har fått en 100 millioner år gammel øyenstikker oppkalt etter seg i en forsinket 90-årsgave.

Den lille skapningen har fått navnet Mesosticta davidattenboroughi og ble oppdaget i Myanmar. Øyenstikkeren med det nye navnet tilhører undergruppen vannymfer.

Forskere bestemte seg for å ære TV-personligheten for hans årelange lidenskap for øyenstikkere og ga navnet i en forsinket 90-årsgave, heter det i en uttalelse. Attenborough fylte 91 år i mai.

Attenborough ble slått til ridder i 1985. Han har reist verden rundt i over 60 år og formidlet historier fra dyreriket. Hans serie «Life on Earth» ble sett av over en halv milliard mennesker. I de seneste årene har han blitt aktiv stemme i kampen mot klimaendringer.

Mesosticta davidattenboroughi blir det fjerde medlemmet i klubben av dyr som er kalt opp etter 91-åringen. En snutebille, en fisk og en svaneøgle bærer allerede Sir David Attenboroughs navn.