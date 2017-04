Nyhetsbyrået AP melder at mannen som skjøt og drepte en politimann, såret en annen politibetjent og ytterligere en person i Paris torsdag kveld, var kjent av politiet fra før.

Bakgrunn: Politimann skutt og drept på Champs-Élysées i Paris

Han skal tidligere ha blitt identifisert som en ekstremist av sikkerhetspolitiet, opplyser franske myndigheter.

Vitner har ifølge flere medier forklart at de mener de så to angripere i skyteepisoden. Politiet har nå sendt ut en arrestordre på en annen mistenkt gjerningsperson i angrepet.

Den etterlyste skal ha reist med tog fra Belgia, melder Ruters.

Det var torsdag kveld at en politibetjent ble skutt og drept etter skyting med automatvåpen ved Champs-Élysées i Paris. To andre politibetjenter er alvorlig skadet.

Politiet sier de tror det dreier seg om en terrorhandling.

Politiet opplyser at den antatte gjerningspersonen skjøt politimennene, før han selv ble skutt og drept.

LIVE: Video from the scene where police officer killed in Paris shooting on Champs-Elysees. https://t.co/hq1lk9MlCe pic.twitter.com/yZPMCTPEe8