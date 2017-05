Attentatmannen Michael Sandford (21):  - Derfor forsøkte jeg å drepe Trump

ANNONSE

Den britiske mannen Michael Sandford (21) forsøkte å drepe Donald Trump under et valgkamparrangement på et kasino i Las Vegas i fjor sommer. Onsdag forrige uke ble han løslatt fra fengsel og deportert til Storbritannia, opplyser amerikanske migrasjonsmyndigheter overfor nyhetsbyrået AP. Nå er Sandford tilbake i Surrey i Storbritannia.

Sandford ble idømt en fengselsstraff på 366 dager i desember i fjor. Han sonet mindre enn fem måneder av dommen, men var i amerikansk varetekt i til sammen elleve måneder.

Det kom fram under rettssaken at Sandford led av en psykose da han forsøkte å drepe Trump.

Nå avslører Sandford hvorfor han forsøkte å ta livet av mannen som ble valgt til USAs president bare noen måneder etter det mislykkede attentatet.

- Stemmene skrek mot meg

Han forteller i et intervju med britiske The Sun at han hørte stemmer i hodet.

- Jeg hørte stemmer som sa at jeg skulle drepe Trump. Jeg hadde hørt dem en stund, og de ble stadig kraftigere og hyppigere. Til slutt så skrek de mot meg, sier han til avisen.

- Vennene mine hadde sagt at Trump måtte bli stanset. De sa at han ville ødelegge landet, men det var stemmene i hodet mitt som sa at jeg skulle drepe ham.

Videre forteller briten at han bestemte seg for å gjennomføre attentatet da han så at Trump skulle tale under et valgkamparrangement i Las Vegas 18. juni i fjor. 21-åringen bestemte seg da for å reise på valgkampmøtet.

Sandford sto bare seks meter unna Trump da han forsøkte å gripe fatt i pistolen til en politimann. Han ble imidlertid raskt overmannet av Trumps livvakter.

Trente på å skyte

Sandford innrømmet overfor politiet at han hadde reist fra California til Las Vegas med intensjon om å drepe den daværende presidentkandidaten. Han gikk til anskaffelse av et skytevåpen og hadde skytetrening på en skytebane dagen før det mislykkede attentatet.

I en avtale med påtalemyndigheten, erklærte Sandford seg skyldig i september i fjor, i å være ulovlig innvandrer i besittelse av et skytevåpen, som forsøkte å hindre et offentlig gjøremål, ifølge NTB.

Michael Sandford ble geleidet vekk fra et valgkamparrangement i Las Vegas i fjor sommer, etter å ha forsøkt å stjele en pistol han ville bruke til å skyte Donald Trump.

- Sto i kø i ni timer

Sandford sto i kø i ni timer for å sikre seg en god plass på valgkamparrangementet på kasinoet Treasure Island.

- Da Trump kom ut på scenen, gikk jeg opp til en politimann og spurte om jeg kunne få en autograf. Jeg sto cirka seks meter unna Trump. Det var kun én rad mellom meg og ham. Jeg grep etter politimannens pistol, men den satt fast i hylsteret, og han dyttet meg ned i gulvet. Deretter ble jeg pågrepet av Secret Service, forteller 21-åringen til The Sun.

Sandford hadde reist til USA året før for å bli gjenforent med sin kjæreste. Han ble stadig sykere, og begynte etter hvert å hallusinere og høre stemmer i hodet. Sandford oppholdt seg ulovlig i USA, ettersom visumet på 90 dager var utgått.

Attentater på presidenter

Det har vært mer enn 20 drapsforsøk på sittende, tidligere eller påtroppende amerikanske presidenter. Fire sittende presidenter har blitt drept: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley og John F. Kennedy, ifølge Los Angeles Times.

Theodore Roosevelt og Ronald Reagan ble skutt da de innehadde embetet som USAs president, men begge overlevde attentatene. Siden attentatet mot John F. Kennedy har samtlige presidenter, med unntak av Lyndon B. Johnson, blitt truet med attentater.

ØYEBLIKKET FØR: Jackie og John Kennedy i Dallas, bare kort tid før han ble skutt og drept.

- Tror Trump blir drept

Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamannen, hevder selv at han er synsk. Gjerstad har tidligere uttalt at han forutså drapet på John F. Kennedy. Rett etter innsettelsen av Donald Trump, sa Gjerstad i et intervju med Namdalsavisa.no at også Trump ville bli drept.

- De kommer til å ta ham. Trump blir skutt, sa Gjerstad uten å tidfeste hendelsen noe nærmere.