To menn er siktet for å ha forsøkt å gjennomføre et IS-ledet terrorangrep mot et passasjerfly fra Etihad Airways som skulle fly fra Sydney i forrige måned.

Australsk politi opplyser at forsøket på å få plassert en hjemmelaget bombe om bord i flyet, ble avbrutt. Sist helg gikk politiet til aksjon flere steder i Sydney og pågrep fire menn som de mistenkte for å være delaktige i planleggingen.

Visepolitisjef Michael Phelan fra det føderale politiet sier at en av dem, en 49-åring fra byen, tok med seg bomben til flyplassen 15. juli i en bag. Den hadde han bedt broren sin om å ta med seg om bord, uten å fortelle ham hva den inneholdt. Men av en aller annen grunn ble bagen aldri sjekket inn. I stedet forlot 49-åringen flyplassen med den.

- Dette er en av de mest sofistikerte planene som noensinne har blitt pønsket ut på australsk jord. Hvis det ikke hadde vært for den store innsatsen våre etterretningsorganisasjoner og politi har utført over svært kort tid, kunne dette godt ha endt med en katastrofal hendelse i dette landet, sa Phelan.

Foruten 49-åringen, er en 32 år gammel mann siktet for terrorplanlegging. En tredje mann er fortsatt i varetekt, mens en fjerde allerede er løslatt uten siktelse. 49-åringens bror er ikke siktet fordi politiet tror han ikke visste at bagen inneholdt eksplosiver.

Bombedelene, inkludert det Phelan fredag beskrev som «militært sprengstoff», ble sendt av et fremstående IS-medlem til mennene i Sydney via flyfrakt fra Tyrkia. En IS-kommandant ga deretter de to siktede instruksjoner om hvordan de skulle sette sammen bomben som politiet har beslaglagt.