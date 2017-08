Axelias familie har fått inn over 450.000 kroner

Kjente og ukjente fra fjern og nær slår ring om familien.

I forrige uke døde tre år gamle Axelia etter å ha blitt påkjørt av familiens egen bil, i en ulykke hjemme på Notodden.

Lokalsamfunnet har siden slått ring om familien til den lille jenta. Gjennom innsamlingsaksjonen «Hjelp Axelias familie videre» har det på få dager kommet inn over 455.000 kroner, fordelt på over 1800 innbetalinger.

- Det primære målet vårt har vært å skaffe familien ny bil. Alle skjønner at familien ikke kan bruke ulykkesbilen og at de helst vil få den bort. Familien er ikke godt situert og i denne tragiske situasjonen kan vi hjelpe dem til å skaffe seg en ny, sikker bil. Faren i huset har holdt den gamle bilen i gang ved å skru og skru. For ikke lenge siden dro familien på seks på biltur. Nå sitter de sønderknust igjen, og er fem, sier naboen som er initiativtaker til aksjonen, til lokalavisa Telen.

- Penger egentlig uvesentlig

Han sier videre at meningen med innsamlingsaksjonen er å hjelpe familien i en fryktelig tung tid.

- Det er flott at så mange bryr seg. Penger er egentlig uvesentlig i en slik situasjon, men alle forstår at familien trenger en håndsrekning. Får vi penger til overs etter at familien er skaffet bil, skal pengene brukes til å hjelpe familien til å få fullført prosjekter de har innvendig i huset sitt. Vi ønsker å bidra til at de skal lettes for andre bekymringer i den vanskelige situasjonen.

- Tragisk ulykke

Til TV 2 sier politiet at de etterforsker saken for å få på det rene hva som har skjedd.

- Det jeg kan is om saken, er at det er en tragisk ulykke og at vi etterforsker saken videre, sa politistasjonssjef Helge Folserås i Notodden til TV 2 mandag morgen.

